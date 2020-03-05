Общество

РБКРБКПопавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ. Текст опубликовала газета «Коммерсантъ».
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Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева рассказала о травле и принуждении к увольнению в открытом письме президенту Владимиру Путину, которое опубликовал
 «Коммерсант».
Медиазона08:29

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Судья Хахалева написала открытое письмо Путину, в котором пожаловалась на травлю

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«Разомкнуть этот порочный круг может только реакция государства»: «золотая судья» Хахалева пожаловалась Путину на травлю

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«Золотая судья» Хахалева пожаловалась Путину на травлю

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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

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Кубанская судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю и принуждение к увольнению

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Краснодарская судья Хахалева, устроившая дочери свадьбу за 2 млн долларов, пожаловалась Путину на травлю

Дождь08:15
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Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru 03:26
Экономика

На панике из-за коронавируса заработали 50 миллиардов долларов

За неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов.
Lenta.ru 08:43
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Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
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Шоу-бизнес

Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто

Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:00
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле

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У МКАД может появиться платный дублер

Платный скоростной дублер МКАД может появиться южнее кольцевой автомагистрали – от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.
Экономика сегодня 02:30
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 04:28
Общество

Журнал Time выбрал 100 «женщин года», определивших облик столетия

Вести.Ru 14:56
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Наука

Одинаковые половые хромосомы позволяют женщинам жить дольше мужчин

Исследователи обнаружили, что у птиц и других животных, самцы которых имеют две одинаковые половые хромосомы, самцы в среднем живут на 7,1 % дольше, чем самки.
Полит.ру вчера в 06:00
Здоровье

Пациентов с подозрением на коронавирус повезут в Введенскую больницу

Вице-губернатор Олег Эргашев провел в Боткинской больнице совещание по приему пациентов, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.
Мойка78 13:56
Здоровье

В Краматорске у украинки подозревают коронавирус

Жительницу украинского Краматорска госпитализировали и проверяют на коронавирус после ее возвращения из Таиланда, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
РИА Новости 14:35
Хоккей

СКА разгромил «Витязь» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина

В четверг, 5 марта, петербургский СКА разгромил «Витязь» из Подольска в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.
Форпост Северо-Запад 13:59
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Игры

Final Fantasy VII Remake получит боевую систему из другой игры серии

REGNUM вчера в 22:21
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Кино

Актриса из «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»

Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», была замечена рядом со съемочной площадкой «Ведьмака» от Netflix.
CyberSport.ru 10:07
Общество

В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
РИА Новости 13:52
Футбол

«Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу

В четвертьфинале Кубка России по футболу подмосковные "Химки" разгромили московское "Торпедо" - 5:1. В полуфинале химчане сыграют с победителем перенесенного матча между "Шинником" и "Уралом".
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Хоккей

Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:30
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС вчера в 13:45
Общество

Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Москва 24 02:07
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
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Политика

Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией

Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.
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Футбол

Тедеско дал оценку эпизоду с Гончаренко после матча «Спартак» – ЦСКА

Metaratings вчера в 15:09
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Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
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Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
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