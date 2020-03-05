с чего всё началось

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ. Текст опубликовала газета «Коммерсантъ».

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.

Спорт Клэбо выступил за отмену марафона в Холменколлене Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказал свою позицию по поводу проведения марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Общество Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Биатлон Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Происшествия Подозреваемый в похищении ребенка задержан в Костромской области По предварительным данным, вечером 4 марта девочка шла домой по улице Дорожной города Неи Костромской области в сторону своего дома.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Футбол Тер Штеген может перейти в «Ювентус» В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.