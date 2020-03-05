Общество

РБКРБКПопавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ. Текст опубликовала газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева рассказала о травле и принуждении к увольнению в открытом письме президенту Владимиру Путину, которое опубликовал
 «Коммерсант».
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

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«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг

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