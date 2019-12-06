Общество

RT на русскомRT на русскомПопавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре

Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги. Заместитель гендиректора компании «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин рассказал, что по прибытию в Сингапур на судне произошла поломка.
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В Сингапуре вследствие санкций США арестовано российское судно

Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.
РИА Новости21:43

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Застрявшее в Южной Корее судно компании «Гудзон» осталось без команды

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Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

РБК22:32

Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре

RT на русском22:18

Российское судно «Севастополь» арестовали в Сингапуре из-за санкций США

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Российское судно арестовано в Сингапуре из-за американских санкций

Московский Комсомолец22:10

В Сингапуре арестовали российское судно с 12 моряками из-за санкций США

Life.ru22:00

В Сингапуре вследствие санкций США арестовано российское судно

РИА Новости21:43
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В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
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Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
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Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
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Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865

Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865 для смартфонов.
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Медведев прокомментировал акции протеста в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
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Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Экономика

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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга

Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
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Смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу в Китае

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Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
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ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель

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Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости вчера в 08:53
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Небензя пошутил об отсутствии «российской комнаты» в Белом доме

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензня во время визита в Белый дом пошутил об отсутствии в резиденции американского президента «российской комнаты».
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Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
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Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила – пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
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