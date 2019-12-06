Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.

с чего всё началось

Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги. Заместитель гендиректора компании «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин рассказал, что по прибытию в Сингапур на судне произошла поломка.

Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре

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