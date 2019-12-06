Общество
RT на русскомПопавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре
Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги. Заместитель гендиректора компании «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин рассказал, что по прибытию в Сингапур на судне произошла поломка.
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с чего всё началось
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.РИА Новости21:43
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