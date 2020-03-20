Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

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