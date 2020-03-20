Коронавирус
Lenta.ruПопавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
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«У людей кукушечка съехала»: прилетевшие из-за границы красноярцы устроили бунт в аэропорту
Московский Комсомолецвчера в 22:08
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