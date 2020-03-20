Коронавирус
Lenta.ruПопавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
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Политика
ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам
ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Происшествия
На Кубани выявили еще два случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены ещё два заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Энергетика
Трамп объявил о намерении вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке
Власти США намерены вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке.
Общество
В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом
Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день людей среднего класса в государстве больше, чем 70 %.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Здоровье
Описаны пищеварительные симптомы коронавируса
В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
Экономика
Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в России достигло двух сотен человек
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 52 человека, заявили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, созданном при правительстве РФ.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Общество
Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами
Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл свою платформу для видеоблогеров, сообщает пресс-служба компании.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
Происшествия
Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей
Общество
Карантин пройдут все прибывающие в Россию из-за границы
Граждане, которые прибыли в Россию, должны сразу же сообщить о своём прибытии на горячую линию, организованную в регионах, передать информацию о датах и месте пребывания за границей, оставить контактную информацию.
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
Политика
На Украине рассматривают вариант продления карантина из-за COVID-19
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия.