Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПопавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
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Попавшие под карантин россияне штурмом взяли аэропорт Красноярска

Московский Комсомолец04:42

Коронавирус в Красноярске: количество оправленных на карантин за сутки увеличилось в два раза

КП - Красноярск04:28

Справки об изоляции бунтовавшим в аэропорту красноярцам решено привезти на дом

ТВ-Енисей02:33

В Красноярске пассажиры из Таиланда штурмовали выход из аэропорта

ДЕЛА.ru01:56

Прилетевшие из-за границы красноярцы устроили давку в аэропорту из-за нехватки направлений на карантин

ТВК00:00

Туристы устроили бунт из-за слишком долгого оформления справок о карантине и ушли из красноярского аэропорта без них

Newslab.ruвчера в 23:17

Красноярцы, прилетевшие из Азии, из-за долгой выдачи справок брали штурмом выход из аэропорта

НГС24вчера в 22:03
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 04:53
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Происшествия

На Кубани выявили еще два случая заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены ещё два заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
За рулем Кубань вчера в 15:35
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Энергетика

Трамп объявил о намерении вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке

Власти США намерены вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке.
Ведомости вчера в 19:01
Общество

В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом

Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
ТАСС 04:00
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день людей среднего класса в государстве больше, чем 70 %.
Обзор газет вчера в 04:35
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru вчера в 02:20
Здоровье

Описаны пищеварительные симптомы коронавируса

В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
НТВ вчера в 13:45
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:23
Экономика

Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:29
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в России достигло двух сотен человек

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 52 человека, заявили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, созданном при правительстве РФ.
Русская Планета вчера в 09:12
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Автоновости дня вчера в 06:33
Общество

Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами

Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:52
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

«Яндекс.Эфир» открыл свою платформу для видеоблогеров, сообщает пресс-служба компании.
Sostav.ru 05:00
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск 18 марта в 21:41
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
REGNUM 03:35
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Политика

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
РБК 01:18
Происшествия

Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей

Газета.Ru вчера в 08:18
Общество

Карантин пройдут все прибывающие в Россию из-за границы

Граждане, которые прибыли в Россию, должны сразу же сообщить о своём прибытии на горячую линию, организованную в регионах, передать информацию о датах и месте пребывания за границей, оставить контактную информацию.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:57
Общество

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 04:03
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК 04:00
Политика

На Украине рассматривают вариант продления карантина из-за COVID-19

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия.
РИА Новости вчера в 18:31
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