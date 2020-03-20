Коронавирус
Lenta.ruПопавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
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Здоровье
Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа
Китайские специалисты уверены в том, что для лечения коронавируса идеально подходит «Фавипиравир» («Авиган»).
Происшествия
После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
Происшествия
Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове
В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Шоу-бизнес
Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram
Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков в Instagram. Девушка выложила в социальную сеть пикантное фото топлес.
Армия и оружие
Казанский авиазавод поднял в воздух второй Ту-22М3М
Первый полет самолета прошел успешно. Разработчики подняли в воздух над Казанском авиазаводе поднял второй Ту-22М3М.
Экономика
ЦБ введет стимулы по поддержке доступности финансовых ресурсов для реального сектора
Регулятор предупредил, что изменение внешней конъюнктуры и давление на внутренний спрос из-за пандемии могут привести к снижению доступности финансовых ресурсов для реального сектора.
Политика
Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России
Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Общество
В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек
В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Общество
В России выздоровели еще четыре человека с коронавирусом
«Девять человек выздоровели», – указывается на ресурсе. По последним данным, в России было выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом.
Технологии
Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10
"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Политика
В Кремле прокомментировали открытое письмо по коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на открытое письмо общественных деятелей по поводу борьбы с коронавирусом, их учтет и оперативный штаб по борьбе с инфекцией, на котором вся ответственность за принимаемые меры.
Шоу-бизнес
Милош Бикович считает секс без любви «грехом»
Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Политика
Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Общество
«Мы оказались на войне»: шведское СМИ описало сценарий третьей мировой
Обозреватель шведской газеты Aftonbladet Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон счел мировую пандемию коронавируса началом третьей мировой войны.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Энергетика
Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель
Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Политика
Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус
Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Авто
Появились характеристики нового Ford Bronco Sport
Армия и оружие
В Грузии военные переходят на казарменное положение из-за коронавируса
Грузинские военные переходят с 21 марта на казарменное положение с целью предотвращения распространения коронавируса, заявил министр обороны Ираклий Гарибашвили.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне
Нефть продолжает дорожать в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо, пишет Reuters.
Происшествия
В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса
В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Общество
В Подмосковье выявлен новый случай заражения коронавирусом
Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье, заболевший прилетел 11 марта из Праги.
Экономика
В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
Спорт
DOOM Eternal показал лучший старт в истории франшизы в Steam
Общество
Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Общество
«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты
В компании «Аэрофлот» назвали странными претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей от авиакомпании незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты.