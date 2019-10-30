Экономика

РБКРБКПопавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
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Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
РБК01:00

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Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

РБК01:00

РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Коммерсантъ02:26

Компания Мордашова подала в суд на Вьетнам после остановки проекта ТЭС из-за санкций

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Lenta.ru06:08

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Фонтанка.Ру06:24

Попавшая под санкции российская компания подали в суд на Вьетнам

Газета.Ru07:34
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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