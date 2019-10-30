Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.

с чего всё началось

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Происшествия СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Политика Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

Общество Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.

Здоровье В Москве началась выдача препарата «Фризиум» В Москве началась выдача препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в Россию партии.

Общество У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.

Происшествия В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.