Экономика
РБКПопавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
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с чего всё началось
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.РБК01:00
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