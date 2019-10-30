Экономика

РБКРБКПопавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
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Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

РБК01:00

РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Коммерсантъ02:26

Компания Мордашова подала в суд на Вьетнам после остановки проекта ТЭС из-за санкций

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Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на власти Вьетнама

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Компания Мордашова подала в суд на Вьетнам

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«Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

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