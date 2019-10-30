Экономика
РБКПопавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
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Происшествия
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Общество
В России вступили в силу новые правила ОСАГО
Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух от горя
Валентина Борисовна от горя и страха за жизнь Анастасии начала терять слух.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Происшествия
В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
Общество
Российский университет уличили в лженаучных тестах на детях
Российский негосударственный университет «Синергия» уличили в снятии отпечатков пальцев школьников без разрешения родителей.
Происшествия
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Общество
Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции
В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Финансы
Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
Кино
Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Здоровье
Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно
Иногда пациентов госпитализируют, только чтобы они получили необходимые лекарства, замечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, а когда человек выписывается, он может перестать принимать лекарства, что чревато рецидивом или даже инвалидизацией.
Экономика
Бизнес сможет переводить в российские офшоры частные фонды
Депутаты Госдумы предложили переводить в российские офшоры не только компании, но и фонды, которые управляют активами предпринимателей.
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Политика
Турция пристыдила США за признание геноцида армян
Ранее американские депутаты поддержали резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
Гаджеты
Рендер фитнес-браслета Huawei Band 4 Pro попал в Интернет
Сетевые источники обнародовали качественный рендер трекера физической активности Band 4 Pro, который, как ожидается, в скором времени анонсирует китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
Происшествия
Отец сдал анализы за устроившего смертельное ДТП сына
Экспертиза установила, что Владимир Васильев, виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге, не сдавал анализы на наличие в крови алкоголя и наркотических средств.