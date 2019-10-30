Экономика
РБКПопавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
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Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Политика
В МИД Германии прокомментировали разведение сил в Донбассе
В Министерстве иностранных дел Германии назвали «сигналом надежды» решение развести войска в населенном пункте Золотое в Донбассе.
Армия и оружие
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
Происшествия
В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Армия и оружие
Турция отказалась от покупки российских Су-35
Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Футбол
Бывший доктор «Реала»: «Запретил бы Бэйлу играть в гольф»
Бывший доктор футбольного клуба «Реал» Мадрид Альфонсо дель Корраль, проработавший на «Сантьяго Бернабеу» 20 лет, назвал причину постоянных травм вингера Гарета Бэйла.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
Хоккей
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Гаджеты
Материнские платы на AMD X570 станут совместимы с процессорами Ryzen 1000-й серии
По всей видимости, новые версии BIOS с интегрированным микрокодом AGESA 1.0.0.4 смогут обеспечить материнским платам на AMD X570 совместимость с чипами Ryzen первого поколения.
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Происшествия
В Чите на территории торговой базы застрелили медведя
Полицейские застрелили медведя, пробравшегося на территорию одной из торговых баз в Чите.
Экономика
Государство выделит 500 млрд рублей на переселение из аварийного жилья
На расселение около 10,5 млн квадратных метров аварийного жилого фонда в России планируется выделить около 500 млрд рублей.
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Происшествия
В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
Порывы ветра сорвали кровлю с крыши пятиэтажного дома в городе Тулуне (Иркутская область).
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ*, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.
Общество
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Футбол
Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
Футбол
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.