Экономика

РБКРБКПопавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

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Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
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Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

РБК01:00

РБК: «Силовые машины» подали суд на Вьетнам

Коммерсантъ02:26

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на власти Вьетнама

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Российская энергомашиностроительная компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт». Штаб-квартира - в Санкт-Петербурге.
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