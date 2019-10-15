Общество
РБКПопавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили РБК в Минфине. Предложенная поправка важна, потому что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается.
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с чего всё началось
Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.РБК09:07
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Минфин предложил создать специальные законы для попавших под санкции бизнесменов
Московский Комсомолец11:10
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Московский Комсомолец 12:53
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Кино
Натали Портман станет Тором в новой трилогии Marvel
Американская актриса Натали Портман сыграет Тора в фильме «Тор: Любовь и гром» вселенной Marvel.
News.ru 09:25
Армия и оружие
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
РИА Новости 15:10
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о разговоре Шойгу и Эспера по ситуации в Сирии
Разговор о ситуации в Сирии был продуктивным, сообщил 15 октября представитель пресс-службы Пентагона о телефонных переговорах главы военного ведомства США Марка Эспера и министра обороны России Сергея Шойгу.
REGNUM 15:22
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Спорт
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Metaratings 13:31
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter зашёл в порт Одессы
Накануне эсминец на сопровождение взял Черноморский флот России. Это уже седьмой заход американских ВМС в Чёрное море в этом году.
Говорит Москва 13 октября в 11:28
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 08:58
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
РБК 12:42
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Происшествия
Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога
Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал видео с камер в школе, где видно, как учительница наносит удары ребенку во время урока.
РБК 14:21
Армия и оружие
Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го
Аргументы недели вчера в 06:06
Политика
Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:29
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 12:40
Общество
В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Культура
В Москве открывается выставка работ Йоко Оно
Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Армия и оружие
Bloomberg: колонна сирийской армии попала под авиаобстрел у Манбиджа
Военные самолеты неустановленной принадлежности атаковали и полностью уничтожили колонну военной техники правительственных войск Сирии в пригороде Манбиджа на севере страны.
ТАСС 15:30
Политика
Россия и ОАЭ заключили соглашения на $1,4 млрд
Россия заключила с Объединенными Арабскими Эмиратами новые соглашения на сумму около $1,4 млрд.
Коммерсантъ 13:38
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44