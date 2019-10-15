Общество

РБКРБКПопавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили РБК в Минфине. Предложенная поправка важна, потому что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается.
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с чего всё началось

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
РБК09:07

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Минфин предложил законодательно выделить в особую категорию граждан и компании, которые оказались под санкциями

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URA.Ru12:01

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Армия и оружие

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Спорт

Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

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Эсминец ВМС США Porter зашёл в порт Одессы

Накануне эсминец на сопровождение взял Черноморский флот России. Это уже седьмой заход американских ВМС в Чёрное море в этом году.
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Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
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Политика

Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
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Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога

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Армия и оружие

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Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:29
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Зеленский посетил передовую в Донбассе

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Культура

В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
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Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

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В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
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Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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Армия и оружие

Bloomberg: колонна сирийской армии попала под авиаобстрел у Манбиджа

Военные самолеты неустановленной принадлежности атаковали и полностью уничтожили колонну военной техники правительственных войск Сирии в пригороде Манбиджа на севере страны.
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Россия и ОАЭ заключили соглашения на $1,4 млрд

Россия заключила с Объединенными Арабскими Эмиратами новые соглашения на сумму около $1,4 млрд.
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Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
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