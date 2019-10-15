Общество

РБКРБКПопавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили РБК в Минфине. Предложенная поправка важна, потому что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается.
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Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
РБКвчера в 09:07

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Минфин предложил законодательно выделить в особую категорию граждан и компании, которые оказались под санкциями

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URA.Ruвчера в 12:01

Попавшие под санкции россияне и компании получат отдельное законодательство с льготами и преференциями

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Коммерсантъвчера в 11:00

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Московский Комсомолецвчера в 11:10

Минфин предложил ввести специальные законы для попавших под антироссийские санкции

Газета.Ruвчера в 09:59
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Происшествия

На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину

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Происшествия

В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66

Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
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Американский эсминец вошел в Черное море

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Газета.Ru 00:21
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На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
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Происшествия

Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии

На всей территории автономного сообщества во второй день протестов арестовали не менее 25 человек, по меньшей мере 74 получили ранения различной степени тяжести.
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Общество

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Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке

Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
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Армия и оружие

Боевики ВСУ при содействии «1+1» отличились созданием очередного фейка

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Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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На своей странице в Facebook пресс-секретарь Кучмы сообщила, что разведение войск может произойти "только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках".
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Газета.Ru вчера в 15:57
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Ведомости вчера в 14:47
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Людмила Поргина отказалась звать Ларису Гузееву на поминки по Караченцову

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Стало известно, какой Джокер нравится новгородцам больше всего

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США не могут вывезти ядерные бомбы из Турции из-за войны в Сирии

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Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу

РБК вчера в 08:55
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