Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили РБК в Минфине. Предложенная поправка важна, потому что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается.

с чего всё началось

Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.

Политика Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Знаменитый правдоруб может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт.

Политика Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Кино Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика Эрдоган назвал сроки заключительного этапа поставок С-400 Турция ожидает получить от России последнюю партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в ноябре-декабре 2019 года, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники "До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.

Происшествия В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.

Общество Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.

Политика Киев призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за выборов в Крыму Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой усилить санкции против России после выборов в Крыму.

Политика Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии «Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», — говорится в сообщении.

Политика Партия Качиньского выиграла на парламентских выборах в Польше Государственная избирательная комиссия Польши завершила обработку бюллетеней на состоявшихся в воскресенье, 13 октября, парламентских выборах.

Здоровье Врачи заявили об опасности диеты с 16-часовым голоданием Условия диеты выглядят довольно просто: человеку нужно воздерживаться от пищи в течение 16 часов, в этот период разрешено пить лишь воду.

Религия Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.

Общество МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.

Кино Развод с Брэдом Питтом отразился на карьере Анджелины Джоли Некоторые связали отход Джоли на второй план с разводом с Брэдом Питтом.

Политика Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.

Футбол Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021 Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.