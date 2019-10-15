Общество

РБКРБКПопавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
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Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили РБК в Минфине. Предложенная поправка важна, потому что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается.
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