Футбол
Татар-информПопавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких
Спорт БИЗНЕС Online03:53
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Авто
Tesla всё-таки сможет собирать электрокары в Китае
Daily-Motor.Ru 18 октября в 09:00
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания 10:55
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Общество
Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах
"Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция", - говорится в отзыве правительства, копию которого депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своём телеграм-канале.
РИА Новости 09:10
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Армия и оружие
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
Российская газета 11:45
Кино
Премьера «Малефисенты 2» обернулась для Disney провалом
Экономика сегодня 11:53
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru 04:29
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета вчера в 05:38
Авто
Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом
На мощные машины (с моторами на 150-200 л.с.) самые низкие ставки транспортного налога действуют в республиках Ингушетия (10 рублей за силу), Саха (17 рублей) и Магаданской области (15 рублей).
Автоновости дня 18 октября в 09:37
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Шоу-бизнес
Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма вчера в 08:46
Единоборства
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Кино
Сиквел «Малефисенты» творит настоящие чудеса в России, «Джокер» становится рекордсменом среди фильмов по комиксам DC
Если первые две недели месяца приток зрителей в кинотеатры давал «Джокер», сейчас эстафету у экранизации комиксов приняла сказка-фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы».
Кинобизнес сегодня 10:34
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК 15:07
Музыка
Неизданная песня Джона Леннона вышла в новом альбоме Ринго Старра
Культуромания 12:48
Политика
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
РИА Новости 12:51
Футбол
«Спартак» поздравил с днем рождения Аленичева
Спорт-Экспресс 15:30
Культура
Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини»
Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.
Первый областной 08:58
Музыка
Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия
Украина запретила участие в национальном отборе тем артистам, которые выступали в России в период с 2014 года.
Gazeta.SPb 17 октября в 09:38
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Политика
Медведев и Вучич приняли военный парад в Белграде
Глава российского правительства Дмитрий Медведев вместе с президентом Сербии Александром Вучичем принял парад в сербской столице, посвящённый 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
News.ru вчера в 08:49
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra 10:21