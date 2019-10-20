Футбол
Татар-информПопавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 03:53
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Известия вчера в 22:49
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra вчера в 10:21
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при ЧС в Красноярском крае
Число пострадавших после прорыва дамб и затопления села в Красноярском крае увеличилось до 27.
Lenta.ru 00:44
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Политика
Советник Трампа рассказал о хищениях Порошенко и Луценко
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который является советником президент США Дональда Трампа, рассказал о хищениях Юрия Луценко и Петра Порошенко.
Pravda.Ru 19 октября в 12:30
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части России продолжит радовать теплая погода — в ближайшую неделю температура воздуха будет прогреваться от 11 до 16 градусов днем и от 6 до 10 градусов ночью.
Невские Новости вчера в 02:47
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Бывший муж избивал Марию Шукшину и ее дочь
Как стало известно со слов Анны Трегубенко, бывший муж её матери, третий супруг Марии Шукшиной Борис Вишняков, частенько поднимал руку на членов семьи.
Bimru.ru вчера в 10:12
Экономика
В России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Газета.Ru 00:59
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета вчера в 09:20
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Rusvesna.su вчера в 16:13
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera вчера в 05:15
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Футбол
«Гэлакси» Ибрагимовича вышел во 2-й раунд плей-офф MLS
Клуб «Миннесота Юнайтед» на своем поле принимал «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче предварительного раунда плей-офф Западной конференции MLS.
Матч ТВ вчера в 22:57
Авто
Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 19 октября в 11:37
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Общество
Ягудин рассказал о диагнозе Тотьмяниной
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал, что обследования не выявили рака у его жены - чемпионки Игр-2006 Татьяны Тотьмяниной.
Российская газета 00:16
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 05:48
Футбол
Пиоли: «Милан» потерял победу из-за своей щедрости
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 8-го тура Серии А с "Лечче" (2:2).
Чемпионат вчера в 22:57
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК 01:00
Происшествия
Трое американских военнослужащих погибли на учениях
На учениях в штате Джорджия погибли трое военнослужащих 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии США.
Российская газета вчера в 18:23
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 18 октября в 21:06