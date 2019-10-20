Футбол

Татар-информТатар-информПопавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.
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