Футбол
Татар-информПопавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 03:53
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Общество
В Британии могут заморозить активы российского миллиардера
Британский суд может заморозить часть активов российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.
Кино
«Малефисента 2» возглавила российский прокат в выходные
Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) возглавил российский прокат в минувшие выходные.
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Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
Число пострадавших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края увеличилось с 27 до 44 человек.
Общество
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Выяснилось, сколько может стоить реабилитация больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает сайт телеканала НТВ.
Кино
Джаред Лето пытался помешать «Джокеру»
Политика
Кадыров пообещал террористам из Сирии место на кладбище
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США
Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Происшествия
В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка.
Политика
Путин назвал россиян милосердными и добрыми
В интервью ТАСС президент России Владимир Путин дал характеристику душевным качествам соотечественников.
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма
На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.
Политика
Суд Киева возобновил дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США
Печерский районный суд Киева возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году.
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу
Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Общество
Правительство РФ поддержало законопроект о значимых интернет-ресурсах
«Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция», – уточняется в отзыве правительства, содержание которого Антон Горелкин, один из депутатов Госдумы России, разместил в личном телеграм-канале.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Происшествия
В Петербурге в отделе полиции умерла задержанная молодая женщина
В Петербурге правоохранителями организована проверка после того, как в отделении полиции в ночь на понедельник 21 октября скоропостижно скончалась женщина.
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Авто
Назвали вредные привычки автовладельцев
Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.
Шоу-бизнес
33-летняя Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
33-летняя артистка опубликовала серию Сторис в Инстаграм. На коротких записях отчетливо видно, что Бузова носит кольцо на безымянном пальце.