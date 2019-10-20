Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.

Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

Общество Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Армия и оружие США разбомбили свою авиабазу в Сирии Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.

Политика Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.

Шоу-бизнес Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.

Футбол ЦСКА упустил победу над «Уфой» в чемпионате России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Политика Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

Политика В Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Общество В столице Чили введен режим чрезвычайного положения В столице Чили Сантьяго введен режим чрезвычайного положения.

Космос NASA: К Земле приближается астероид К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.

Армия и оружие В России отмечают День военного связиста и 100-летие войск связи 20 октября военные связисты отмечают профессиональный праздник. В этом году исполняется 100 лет со дня образования этого рода войск.

Происшествия В Красноярском крае опознали 11 жертв прорыва дамбы Среди погибших в Красноярском крае рабочих оказались не только местные жители, но и приезжие из нескольких регионов страны.

Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Происшествия В Чехии автобус с украинцами вылетел с трассы и перевернулся Как сообщает портал телеканал "112 Украина", машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате различные травмы получили 10 человек.

Шоу-бизнес Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Общество Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.