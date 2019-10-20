Футбол

Татар-информТатар-информПопавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких

Спорт БИЗНЕС Online03:53

Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»

Спорт-Экспресс03:34

В состоянии 17-летнего игрока «Рубина» Фомина наметились улучшения

Sport24.ru03:57

Врач «Рубина»: Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких

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Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Татар-информ04:40

Стало известно о состоянии потерявшего два литра крови российского футболиста

Lenta.ru08:54

Футболист « Рубина» пришел в сознание после потери двух литров крови

Казанский репортер05:49
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Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
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Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News.
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Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью.
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В столице Чили Сантьяго введен режим чрезвычайного положения.
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Ущерб от беспорядков во время протестов в Барселоне оценили в €2,5 млн

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К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
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В России отмечают День военного связиста и 100-летие войск связи

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В Красноярском крае опознали 11 жертв прорыва дамбы

Среди погибших в Красноярском крае рабочих оказались не только местные жители, но и приезжие из нескольких регионов страны.
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Как сообщает портал телеканал "112 Украина", машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате различные травмы получили 10 человек.
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