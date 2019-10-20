Футбол
Татар-информПопавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 03:53
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Здоровье
Россиянам посоветовали не злоупотреблять яйцами
Врачи прокомментировали употребление россиянами яиц сверх нормы. Со специалистами беседовали «Известия».
Lenta.ru 02:04
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве
Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
АБН 02:14
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании
Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
РБК 02:41
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда вчера в 22:00
Общество
Росстандарт нашёл новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова, в скором времени у ведомства появится право контрольных закупок на недолив топлива.
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Футбол
«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно.
Чемпионат вчера в 20:24
Общество
Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предложила главе Минстроя Владимиру Якушеву снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Известия вчера в 12:00
Кино
Джаред Лето пытался помешать съемкам фильма «Джокер»
Источник сообщил, что студия была недовольна тем, что Джаред Лето не смог в достаточной степени вжиться в роль Джокера, передав его безумный характер в «Отряде самоубийц», особенно учитывая причудливые подарки для своих коллег по фильму, включая живу крысу для Марго Робби и мертвую свинью для всего актерского состава.
ГЛАС.RU 01:38
Теннис
Россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный Кубок Кремля
Сегодня Рублеву исполнилось 22 года.
Эхо Москвы вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова с сыном выписались из роддома
На прошлой неделе модель Анастасия Решетова подарила своему мужу рэперу Тимати первого сына.
Bimru.ru 02:37
Общество
В Челябинске назначили нового вице-мэра по городскому хозяйству
Деловой квартал (Челябинск) 01:46
Армия и оружие
Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Шоу-бизнес
Яна Поплавская рассказала, что ее пытался изнасиловать маньяк в поезде
Актриса рассказала зрителям канала НТВ, что однажды в поезде ее пытался изнасиловать маньяк.
Актуальные Новости 00:35
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Kinonews.ru вчера в 16:41
Теннис
Россиянка Павлюченкова поднялась на 30-е место в рейтинге WTA
ТАСС Спорт вчера в 20:53
Политика
Минобороны России получило полковой комплект С-400
Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском 02:50
Происшествия
При стрельбе в ночном клубе Екатеринбурга пострадали три человека
В Екатеринбурге в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.
РБК 02:41
Общество
Росконтроль выявил лучший черный чай
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» изучил черный чай. Продукт был оценен по 50 параметрам.
ФедералПресс 02:03
Происшествия
СК предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове
Следователи предъявили обвинение задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове, мужчина полностью признал вину, сообщает в понедельник СК РФ.
РИА Новости 02:47
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 19 октября в 13:59
Общество
ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу на борту
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.
ТАСС 02:39
Армия и оружие
Шойгу сообщил, что 12 тюрем с боевиками остались без охраны в Сирии
Российский министр обороны Сергей Шойгу в понедельник, 21 октября, заявил, что двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, проходящей на севере Сирии.
Аргументы недели 00:48
Единоборства
Бой ММА в Сочи закончился массовой дракой
После окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим представителем UFC россиянином Али Багаутиновым, который проходил в воскресенье, 20 октября, в Сочи, произошла массовая драка.
Коммерсантъ Краснодар 01:54
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском 19 октября в 23:51
Политика
Путин назвал россиян милосердными и добрыми
В интервью ТАСС президент России Владимир Путин дал характеристику душевным качествам соотечественников.
Телеканал 360° вчера в 22:17