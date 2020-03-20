Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПопов и Скабеева решили перестать видеться из-за коронавируса

Телеведущие шоу «60 минут», супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно. Об этом Скабеева написала в своем Instagram. Кроме того, по их словам, они договорились временно перестать видеться и вне эфира.
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 12:18

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:37

Скабеева и Попов отказались вести совместно «60 минут»

Московский Комсомолецвчера в 12:41

Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

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URA.Ruвчера в 14:28

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Телеканал 360°вчера в 15:04

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ФАНвчера в 13:43
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