Коронавирус
Lenta.ruПопов и Скабеева решили перестать видеться из-за коронавируса
Телеведущие шоу «60 минут», супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно. Об этом Скабеева написала в своем Instagram. Кроме того, по их словам, они договорились временно перестать видеться и вне эфира.
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Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
MedikForum.ruвчера в 12:51
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