Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПопова: Мишустин всё время находится на связи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
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Анна Попова
Он все время - в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости вчера в 12:47
с чего всё началось

Анна Попова: Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще немного

Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия - Алания.
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Попова заявила об остающемся на связи Мишустине

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Попова: зараженный коронавирусом Мишустин всегда находится на связи

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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