Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия - Алания.

с чего всё началось

Он все время - в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.

Попова: Мишустин всё время находится на связи

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