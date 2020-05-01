Коронавирус
RT на русскомПопова: Мишустин всё время находится на связи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
Читать в источнике
Оценить39
Он все время - в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости вчера в 12:47
с чего всё началось
Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия - Алания.Комсомольская правдавчера в 12:08
Подробнее о событии
Показать все источники
В Роспотребнадзоре рассказали, как Мишустин мог заразиться COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 12:47
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:46, Ашберн
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru вчера в 19:45
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru вчера в 20:52
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
Вероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу.
Online47.ru 30 апреля в 19:32
Общество
В Кузбассе за сутки десять человек заразились коронавирусом
Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:27
Кино
Киностудия имени Горького запустила Youtube-канал
Напомним, что первой в России открыл свой партнерский канал на YouTube киностудия "Мосфильм", где пользователям бесплатно и легально стали доступны любимые отечественные картины.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Футбол
Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport вчера в 10:28
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 30 апреля в 02:16
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о всплеске заражений коронавирусом
За последние два дня в России наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:09
Футбол
Бэйл: «Никак не ожидал, что болельщики „Реала“ будут меня освистывать»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о поведении болельщиков мадридского клуба.
Sport24.ru вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru вчера в 00:30
Общество
Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.
Газета.Ru 29 апреля в 04:33
Культура
Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Известия вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции
Народные новости вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
ТАСС вчера в 16:45
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском вчера в 10:33
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 11:30
Гаджеты
Как скачать «суперобои» с MIUI 12?
Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
MobiDevices 29 апреля в 09:55
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Единоборства
Бой Поветкина против Уайта пройдет без зрителей
Матч ТВ вчера в 12:02
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 8 получил новые комплектации в РФ
Автоновости дня 30 апреля в 06:11
Здоровье
В США одобрили использование лекарства от Эболы против коронавируса
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:21
Здоровье
В Красноярском крае участились нападения клещей
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю призывает жителей края соблюдать меры предосторожности против нападения клещей.
Наш Красноярский край 00:22
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили вчера в 00:07