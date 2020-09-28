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РБК
РБК

Попова заявила об антителах к коронавирусу у четверти жителей Москвы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что у 25% москвичей имеются антитела к коронавирусу. «В Москве антитела к коронавирусу имеют 24–25% населения», — сказала Попова, отвечая на соответствующий вопрос.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет.
С чего всё началось
Комсомольская правда

В Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения, сообщил Роспотребнадзор

В Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда».
Комсомольская правда09:47
Подробнее о событии
РБК

Попова заявила об антителах к коронавирусу у четверти жителей Москвы

РБК10:29
RT на русском

Попова: около 25% населения в Москве имеют иммунитет к коронавирусу

RT на русском10:25
Комсомольская правда

В Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения, сообщил Роспотребнадзор

Комсомольская правда09:47
Агентство Москва

Попова: Около четверти жителей столицы имеют антитела к коронавирусу

Агентство Москва10:09
РИА Новости

Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу в Москве

РИА Новости09:46
ТАСС

Попова сообщила, что в Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения

ТАСС09:46
Москва 24

Антитела к COVID-19 имеют 24–25% населения Москвы – Попова

Москва 2409:46

Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазов12:00

Возможность введения ограничений из-за коронавируса оценила Попова

Новые ограничения в России в связи с коронавирусом не введут только в том случае, если соотечественники будут соблюдать все рекомендации по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
Live2411:15
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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В Крыму помощника прокурора арестовали за торговлю амфетамином

Помощник прокурора Симферопольского района Крыма арестован по подозрению в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.
ТАСС11:55

Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ru12:31
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