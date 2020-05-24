Коронавирус
РИА НовостиПопова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения
России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один „страшный“ прогноз, какие нам только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно.
— Анна Попова, российский политикЕвразия Daily 11:03
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