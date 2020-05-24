Коронавирус
RT на русскомПопова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один „страшный“ прогноз, какие нам только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно.
— Анна Попова, российский политикЕвразия Daily 11:03
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