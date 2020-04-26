Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПопова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим.
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Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России

РБК07:57

Глава Роспотребнадзора призывает оставаться на майские праздники дома

Говорит Москва07:11

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

ТАСС07:15

В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома

Интерфакс07:13

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

РИА Новости08:29

Роспотребнадзор предупреждает: сорвемся в праздники - будет взрыв

Вести.Ru07:04

Роспотребнадзор: Россияне, по всей видимости, проведут майские праздники дома

Эхо Москвы08:00
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Футбол

Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
RT на русском вчера в 09:33
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Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
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Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 08:08
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог

В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Общество

У 66 человек в Тульской области за сутки обнаружен коронавирус

Всего на территории Тульской области 644 случая заражения коронавирусной инфекцией, 59 человек уже выздоровели, 5 — скончались.
Kursk.com 05:56
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
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Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Происшествия

В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»

В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
Тульские Известия 03:06
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Политика

Лукашенко объяснил отказ от ограничений во время пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему в стране не ввели ограничения во время распространения коронавируса.
Коммерсантъ 07:56
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Космос

Ракета с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура

Сближение с Международной космической станцией пройдет по сверхбыстрой схеме.
Эхо Москвы 24 апреля в 22:05
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Общество

Еще 153 случая коронавируса выявлено в Нижегородской области

Еще 153 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 26 апреля.
Время Н 05:28
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Здоровье

Врач-инфекционист рассказала о ситуации с коронавирусом в Кузбассе

В беседе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым врач-инфекционист, работающая с зараженными коронавирусом пациентами, рассказала об их состоянии и текущей ситуации с инфекцией в регионе.
VSE42.RU 06:39
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Футбол

Безуглов уверен, что РПЛ можно возобновить только в конце июня

Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение, что розыгрыш Российской премьер-лиги следует возобновить в конце июня, так как футболистов ожидают две недели полной самоизоляции.
Нева Спорт 07:54
Здоровье

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
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Общество

Лукашенко призвал заселить пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в районах, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС, уже нужно жить.
Московский Комсомолец 06:39
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Экономика

Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным

В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 03:11
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Общество

Томская область ограничивает въезд и выезд

Газета.Ru 08:29
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Гаджеты

GPU с архитектурой RDNA2 получат мобильные Ryzen 5000

Совсем недавно появились мобильные процессоры Renoir. Устройства представлены в виде моделей с высокой производительностью.
ГЛАС.RU 24 апреля в 15:11
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Общество

Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 80 тысяч человек.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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