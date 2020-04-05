Коронавирус
РИА НовостиПопова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
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Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «взрывного роста» коронавируса
Московский Комсомолец06:54
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