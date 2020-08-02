Коронавирус
Российская газетаПопова: Заболеваемость COVID-19 снижается в 80 регионах
Заболеваемость COVID-19 идет на убыль в 80 российских регионах, еще в пяти пока наблюдается незначительный рост числа заболевших, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:39
Космос
Crew Dragon приводнился у побережья США
RT на русском 14:48
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС вчера в 07:05
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Наука
Социальная изоляция повышает вероятность ожирения у женщин
В результате эксперты пришли к выводу, что у женщин, у которых наблюдалось меньше социальных связей — разведенные, вдовы, одинокие — в среднем имели самый большой объем талии.
МедиаПоток вчера в 04:00
Политика
Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
Футбол
Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».
Metaratings 09:39
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 30 июля в 04:59
Общество
Суд отклонил иск москвичей к Путину о карантинных выплатах детям
Верховный суд РФ не стал изучать коллективный иск столичных родителей к Владимиру Путину о нарушении прав детей старше 16 лет, которым не положены "антивирусные" выплаты, установленные в качестве меры поддержки государства в период пандемии, делится "МБХ медиа".
ЗакC.Ру 08:03
Происшествия
Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили
Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец вчера в 08:05
Общество
Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме
Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
Авто
Обновленный Kia Stinger сфотографировали без камуфляжа
Первое время седан Kia Stinger можно было приобрести с 255-сильным мотором.
Evo-rus.com 08:28
Шоу-бизнес
Роза Сябитова и Лариса Гузеева не общаются вне съемок
Поговаривают, что Сябитова и Гузеева откровенно друг друга недолюбливают, а Лариса якобы даже собиралась уйти из передачи «Давай поженимся» из-за конфликтов с коллегами.
Bimru.ru 10:13
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 вчера в 01:45
Футбол
Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола
Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола.
АБН 14:53
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет.
ToDay News Ufa 13:46
Здоровье
Районы с самой высокой смертностью от рака, инфицированное мясо и аномальная погода в августе: Главные новости Уфы и Башкирии за неделю
Редакция UfaTime.ru продолжает публиковать самые популярные новости минувшей недели.
UfaTime.ru 00:29
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Политика
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru 14:38
Общество
Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз
Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
REGNUM 06:10
Общество
Оперштаб сообщил о снижении числа пневмоний в Москве за месяц
Только у 1,5 процента протестированных на новый тип коронавирусной инфекции за неделю в Москве подтвердилось данное заболевание.
Вечерняя Москва 11:29
Армия и оружие
Украина передала Израилю секреты российских МиГ-29
Как сообщает портал «Avia.pro», Израиль получил возможность исследовать российские истребители МиГ-29 и лучше разработать свою защиту против этих самолётов.
ГЛАС.RU 11:52