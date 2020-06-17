Коронавирус
REGNUMПопова: через месяц число больных COVID-19 достигнет минимума
Москва, 17 июня 2020, 22:48 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова считает, что через месяц в стране будет достигнуто минимальное число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.
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Роспотребнадзор: Россия через месяц достигнет минимума по приросту заражений коронавирусом
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