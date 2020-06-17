Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПопова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
Читать в источнике
Комментировать165

Подробнее о событии

Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

RT на русском15:47

Через месяц число заболевших COVID-19 достигнет минимума, считает Попова

РИА Новости14:01

Попова отвела месяц на достижение минимального уровня заражений COVID-19

РБК14:51

В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

Lenta.ru14:28

Попова рассказала, когда будет достигнуто минимальное число заболевших COVID-19

Газета.Ru14:22

Попова заявила, что РФ может достичь минимального уровня заболеваемости COVID-19 через месяц

Интерфакс14:10

Попова рассчитывает на минимальные показатели заражения COVID-19 через месяц

Коммерсантъ15:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
25
Политика

МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами

Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:59
444
Политика

Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
7
Общество

Эксперимент: Детей в Германии 30 лет усыновляли педофилы

При попустительстве властей Германии в течение 30 лет проводился эксперимент по усыновлению детей педофилами, который опирался на теорию, разработанную уже ушедшим от нас профессором педагогики, сообщает телеканал RTVi.
Русская Планета 11:27
22
Общество

Названы сроки возобновления работы российских школ

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:05
19
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
2,2K
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
929
Общество

Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru 07:19
20
Авто

Tesla выпустила электромобиль с запасом хода более 640 км

Отмечается, что новинка стала первым в мире серийным электромобилем с запасом хода более чем 400 миль (643 км).
Известия вчера в 07:35
91
Общество

Шведы хотят заменить памятник Карлу XII на статую Греты Тунберг

Ревизор.ру 13:00
17
Шоу-бизнес

Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам

Максим Фадеев сравнил потребительское отношение бывших артистов своего лейбла MALFA с проституцией.
KM.ru 05:22
21
Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
12
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
260
Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
153
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
98
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
2
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
6
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
92
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
103
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
980
Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
237
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала семейное фото

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала новое фото с мужем и старшим сыном. Овечкин и Шубская находятся в браке с 2016 года.
Sport.ru 13:29
Армия и оружие

Министры обороны НАТО обсудят решение США вывести военных из Германии

Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 июня решение США вывести свыше 25 тыс. своих военных из Германии.
ТАСС вчера в 07:35
4
Общество

Мишустин отменил приказ о меню в самолетах времен СССР

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах времен СССР, сообщается на сайте правительства.
РБК 11:26
51
Космос

Китай успешно вывел на орбиту три спутника

Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Об этом рассказали представители Корпорации космической науки и техники (CASC).
Piter.tv 04:56
4
Игры

«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers

К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
3DNews 14:39
1
Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera вчера в 13:40
11
Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Российская газета 15 июня в 18:37
5,4K
Энергетика

Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже

Цена автомобильного бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала месяца выросла на 10%, до 56,7 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 09:28
2,9K
Общество

Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея

Lenta.ru 16:19
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное