Коронавирус
RT на русскомПопова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
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Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Политика
МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами
Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:59
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
Общество
Эксперимент: Детей в Германии 30 лет усыновляли педофилы
При попустительстве властей Германии в течение 30 лет проводился эксперимент по усыновлению детей педофилами, который опирался на теорию, разработанную уже ушедшим от нас профессором педагогики, сообщает телеканал RTVi.
Русская Планета 11:27
Общество
Названы сроки возобновления работы российских школ
Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:05
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Общество
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru 07:19
Авто
Tesla выпустила электромобиль с запасом хода более 640 км
Отмечается, что новинка стала первым в мире серийным электромобилем с запасом хода более чем 400 миль (643 км).
Известия вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам
Максим Фадеев сравнил потребительское отношение бывших артистов своего лейбла MALFA с проституцией.
KM.ru 05:22
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейное фото
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала новое фото с мужем и старшим сыном. Овечкин и Шубская находятся в браке с 2016 года.
Sport.ru 13:29
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудят решение США вывести военных из Германии
Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 июня решение США вывести свыше 25 тыс. своих военных из Германии.
ТАСС вчера в 07:35
Общество
Мишустин отменил приказ о меню в самолетах времен СССР
Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах времен СССР, сообщается на сайте правительства.
РБК 11:26
Космос
Китай успешно вывел на орбиту три спутника
Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Об этом рассказали представители Корпорации космической науки и техники (CASC).
Piter.tv 04:56
Игры
«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers
К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
3DNews 14:39
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera вчера в 13:40
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета 15 июня в 18:37
Энергетика
Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже
Цена автомобильного бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала месяца выросла на 10%, до 56,7 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 09:28