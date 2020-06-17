Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПопова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
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Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

RT на русском15:47

Попова рассчитывает на минимальные показатели заражения COVID-19 через месяц

Коммерсантъ15:07

Через месяц число заболевших COVID-19 достигнет минимума, считает Попова

РИА Новости14:01

В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

Lenta.ru14:28

Роспотребнадзор: Россия через месяц достигнет минимума по приросту заражений коронавирусом

Национальная служба новостей14:20

Попова заявила, что РФ может достичь минимального уровня заболеваемости COVID-19 через месяц

Интерфакс14:10

Попова отвела месяц на достижение минимального уровня заражений COVID-19

РБК14:51
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Газета.Ru 07:35
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Происшествия

Семилетний мальчик в Подмосковье ударил ножом отца, избивавшего мать

ИнфоСМИ 07:10
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
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Общество

В Москве проходит первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 15:47
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
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Происшествия

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
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Политика

Трамп попросил лидера Китая помочь выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году.
Lenta.ru 16:03
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 04:44
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM 08:29
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Общество

Названы сроки возобновления работы российских школ

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:05
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Общество

Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru 07:19
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Энергетика

Бензин в России рекордно подорожал

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
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Общество

ВОЗ прекратила испытания популярного лекарства от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса.
Lenta.ru 16:01
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Здоровье

Врач назвал последствия заболевания коронавирусом

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов.
Neva.Today 14:20
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Энергетика

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
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Происшествия

В Туле восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
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Технологии

Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще

Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности.
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Авто

Новые Mercedes-AMG оснастят электротурбинами от болидов Формулы-1

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Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

ТАСС вчера в 19:54
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Футбол

Футболист «Рубина» заразился коронавирусом

Ранее стало известно о заражении коронавирусной инфекцией шести футболистов «Ростова».
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Политика

В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru 11:15
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Футбол

Игроки «Сити» и «Арсенала» и судья встали на одно колено перед матчем

Игроки обеих команд и арбитр Энтони Тэйлор встали на одно колено перед стартовым свистком в рамках акции «Жизни чернокожих имеют значение».
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Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
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Армия и оружие

В Идлибе боевики остановили колонну с выпускниками школ

Выпускников остановили на окраине населенного пункта Найраб боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России).
Вести.Ru 15:53
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
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