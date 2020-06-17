Коронавирус
RT на русскомПопова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
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Роспотребнадзор: Россия через месяц достигнет минимума по приросту заражений коронавирусом
Национальная служба новостей14:20
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
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