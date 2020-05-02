с чего всё началось

Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус 4» журналистки Наили Аскер-заде.

Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса

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