Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПопова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Анна Попова
Средняя инкубация составляет 6–8 дней, 4–6–8 дней. Если мы сейчас начнём допускать нарушения, то к 12 мая станет очевидно, что нам, может быть, надо усиливать режим.
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