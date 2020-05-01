Коронавирус
Российская газетаПопова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Средняя инкубация составляет 6–8 дней, 4–6–8 дней. Если мы сейчас начнём допускать нарушения, то к 12 мая станет очевидно, что нам, может быть, надо усиливать режим.
— Анна Попова, российский политикЗнамя 31 10:32
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