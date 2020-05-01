Коронавирус

ВедомостиВедомостиПопова допустила ужесточение режима самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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Анна Попова
Средняя инкубация 6-8 дней, 4-6-8 дней. Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать ограничительные меры, может быть.
— Анна Попова, российский политикОбластная газета 06:21

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