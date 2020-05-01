Коронавирус
ВедомостиПопова допустила ужесточение режима самоизоляции
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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Средняя инкубация 6-8 дней, 4-6-8 дней. Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать ограничительные меры, может быть.
— Анна Попова, российский политикОбластная газета 06:21
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Политика
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Gazeta.SPb вчера в 17:05
Шоу-бизнес
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Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
Здоровье
Минздрав Дагестана проверяет ЦГБ Дагестанских Огней
После скандала в больнице Дагестанских Огней республиканский Минздрав пообещал провести проверку.
Регион online 04:17
Происшествия
Задержанная с детской головой в пакете украинка устроила скандал и отказалась слушать судью
Телеканал 360° вчера в 09:33
Общество
Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США
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Газета.Ru 08:24
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Коммерсантъ вчера в 23:59
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Роспотребнадзор рекомендует по возможности отложить все плановые прививки, в том числе от гриппа и пневмонии, в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:33
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Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
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Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
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РИА Новости 08:27
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Медведчук: Украина скоро узнает о новых «хотелках» МВФ
Депутат Верховной рады, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Виктор Медведчук выразил мнение, что Международный валютный фонд (МВФ) в скором будущем выдвинет новые условия для продолжения финансирования Киева.
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Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус
Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
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Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru 06:42
Экономика
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Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии
Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52