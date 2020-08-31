Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» допустила возможность возвращения школ к дистанционному обучению.В источнике
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