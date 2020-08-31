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Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» допустила возможность возвращения школ к дистанционному обучению.В источнике
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Газета.Ru

Попова допустила возвращения дистанционного обучения при усилении пандемии

Газета.Ru14:29
RT на русском

Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению

RT на русском14:56
URA.Ru

Роспотребнадзор развеял мифы накануне 1 сентября. Дистанционное обучение не исключено

URA.Ru14:49
ТК Звезда

В Роспотребнадзоре допустили возвращение школ к дистанционному обучению

ТК Звезда14:45
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал условия возвращения к дистанционному обучению

РИА Новости15:18
Москва 24

Попова назвала условия возвращения к дистанционному обучению

Москва 2414:24
Lenta.ru

В России допустили возвращение к дистанционному обучению

Lenta.ru14:20

Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы

Токио, 31 августа 2020, 08:12 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, 30 августа заявила, что приобрела чуть более 5% акций пяти крупнейших японских компаний, сообщает информационное агентство Kyodo.
Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы
REGNUM01:12
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, в немецком фонде Cinema for Peace, который недавно занимался организацией транспортировкой оппозиционера и блоггера Алексея Навального в Германию, рассказали, что осмотр этого пациента врачами из Германии в российском городе Омск показал довольно «тревожные результаты».
ToDay News Ufa08:37
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым

Президент крупнейшего бойцовского промоушена России GFN Камил Гаджиев прокомментировал возможный бой между бывшим футбольным арбитром Игорем Федотовым и экс-футболистом сборной России Романом Широковым.
Честный рейтинг букмекеров07:45
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