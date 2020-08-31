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Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» допустила возможность возвращения школ к дистанционному обучению.В источнике
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РИА Новости

Попова допустила возвращение к дистанционному обучению

РИА Новостивчера в 15:18
Lenta.ru

В России допустили возвращение к дистанционному обучению

Lenta.ruвчера в 14:20
URA.Ru

Роспотребнадзор развеял мифы накануне 1 сентября. Дистанционное обучение не исключено

URA.Ruвчера в 14:49
ТК Звезда

В Роспотребнадзоре допустили возвращение школ к дистанционному обучению

ТК Звездавчера в 14:45
Газета.Ru

Попова допустила возвращения дистанционного обучения при усилении пандемии

Газета.Ruвчера в 14:29
RT на русском

Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению

RT на русскомвчера в 14:56
Известия

Попова допустила возвращение школьников на дистанционное обучение

Известиявчера в 14:10

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure

Оптимизированные для HPC-приложений сервисы Oracle Cloud Infrastructure для вычислений, сетей и хранения позволят компании Nissan воспользоваться преимуществами первого и единственного в отрасли решения Bare Metal для высокопроизводительных вычислений (High-Performance Computing, HPC) с сетью RDMA при создании инновационных автомобилей.
CNewsвчера в 04:30

Компания Apple готовит новые 5-нм графические процессоры

Ещё не утихли слухи о том, что Apple приостанавливает разработку своих собственных графических процессоров как стало известно, что Американский технологический гигант в сеть просочилась информация о продолжает работу в этом направлении и даже планирует запустить их в производство во второй половине 2021-го года.
Megaobzor.comвчера в 09:40

СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.рувчера в 02:58
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Поляки изучили российский «Прометей» и засомневались в покупке американских F-35

«Потенциально возможное размещение «Прометея» под Калининградом способно свести к нулю эффективность вероятного приобретения Польшей американских истребителей, которые ещё и обойдутся в круглую сумму для польского бюджета», — пишут эксперты канала.
Новостной фронтвчера в 05:32
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Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
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