Компания Apple готовит новые 5-нм графические процессоры

Ещё не утихли слухи о том, что Apple приостанавливает разработку своих собственных графических процессоров как стало известно, что Американский технологический гигант в сеть просочилась информация о продолжает работу в этом направлении и даже планирует запустить их в производство во второй половине 2021-го года.