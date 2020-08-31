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Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» допустила возможность возвращения школ к дистанционному обучению.В источнике
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Газета.Ru

Попова допустила возвращение дистанционного обучения при усилении пандемии

Газета.Ruвчера в 14:29
РИА Новости

Попова допустила возвращение к дистанционному обучению

РИА Новостивчера в 15:18
URA.Ru

Роспотребнадзор развеял мифы накануне 1 сентября. Дистанционное обучение не исключено

URA.Ruвчера в 14:49
ТК Звезда

В Роспотребнадзоре допустили возвращение школ к дистанционному обучению

ТК Звездавчера в 14:45
RT на русском

Попова рассказала об организации учебного процесса в школах

RT на русском17:58
Lenta.ru

В России допустили возвращение к дистанционному обучению

Lenta.ruвчера в 14:20
Москва 24

Попова назвала условия возвращения к дистанционному обучению

Москва 24вчера в 14:07

Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
РИА Новости03:09
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.рувчера в 02:58
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Депутаты уфимского Горсовета за год заработали 832 миллиона рублей

В прошлом году совокупный годовой доход 36 депутатов горсовета Уфы составил 832,1 миллионов рублей, или в среднем 23 миллиона рублей на каждого, сообщает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на опубликованные Горсоветом декларации.
Телеканал UTV02:19
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Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х

Производители автомобильного концерна Opel представили на российском рынке новый кроссовер, получивший название Grandland Х. На торжественной презентации автомобиля разработчики неоднократно говорили о том, что этот автомобиль полностью Made in Germany, чем они очень гордятся.
Car.ru01:03

Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил американский лидер и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
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