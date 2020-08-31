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Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» допустила возможность возвращения школ к дистанционному обучению.В источнике
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РИА Новости

Попова допустила возвращение к дистанционному обучению

РИА Новостивчера в 15:18
RT на русском

Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению

RT на русскомвчера в 14:56
URA.Ru

Роспотребнадзор развеял мифы накануне 1 сентября. Дистанционное обучение не исключено

URA.Ruвчера в 14:49
ТК Звезда

В Роспотребнадзоре допустили возвращение школ к дистанционному обучению

ТК Звездавчера в 14:45
Газета.Ru

Попова допустила возвращения дистанционного обучения при усилении пандемии

Газета.Ruвчера в 14:29
Lenta.ru

В России допустили возвращение к дистанционному обучению

Lenta.ruвчера в 14:20
Москва 24

Попова назвала условия возвращения к дистанционному обучению

Москва 24вчера в 14:07

Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии

Замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич уточнил, что прошедшее мероприятие стало первой совместной тренировкой военных России и Турции.
Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
Газета.Ruвчера в 16:17
1

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новостивчера в 20:16
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«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
1

Попова оценила возможность второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса, отметила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.
РИА Новостивчера в 14:23
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Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ruвчера в 12:00
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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