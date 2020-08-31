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Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» допустила возможность возвращения школ к дистанционному обучению.В источнике
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РИА Новости

Попова допустила возвращение к дистанционному обучению

РИА Новостивчера в 15:18
ТК Звезда

В Роспотребнадзоре допустили возвращение школ к дистанционному обучению

ТК Звездавчера в 14:45
URA.Ru

Роспотребнадзор развеял мифы накануне 1 сентября. Дистанционное обучение не исключено

URA.Ruвчера в 14:49
RT на русском

Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению

RT на русскомвчера в 14:56
Газета.Ru

Попова допустила возвращения дистанционного обучения при усилении пандемии

Газета.Ruвчера в 14:29
Lenta.ru

В России допустили возвращение к дистанционному обучению

Lenta.ruвчера в 14:20
Известия

Попова допустила возвращение школьников на дистанционное обучение

Известиявчера в 14:10

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новостивчера в 03:42
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, в немецком фонде Cinema for Peace, который недавно занимался организацией транспортировкой оппозиционера и блоггера Алексея Навального в Германию, рассказали, что осмотр этого пациента врачами из Германии в российском городе Омск показал довольно «тревожные результаты».
ToDay News Ufaвчера в 08:37
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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