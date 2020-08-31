Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме
Эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать новый учебный год в очной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».В источнике
В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой.
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Попова: В России ситуация c COVID-19 позволяет начать учебу в очном формате
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