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РБК
РБК

Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

Эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать новый учебный год в очной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».В источнике
Анна Поповароссийский политик
В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой.
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