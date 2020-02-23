Здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней без выхода из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, куда прибыли эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии россияне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.

Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян

Спорт Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".

Политика Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.

Общество Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий 22 и 23 февраля на территории Вологодской области ожидается порывистый ветер до 21 м/с, а также сильный снег и дождь.

Здоровье Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.

Происшествия На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Политика На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Политика Клинт Иствуд поддержал Блумберга на выборах президента США Американский актер и кинорежиссер Клинт Иствуд выступил с критикой главы Белого дома Дональда Трампа и высказал слова поддержки кандидату в президенты США миллиардеру Майклу Блумбергу, сообщает CNN.

Общество В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Игры Игровые видеокарты NVIDIA поколения Ampere не выйдут ранее конца августа Источник изображения: Igor's LAB Прогнозированием графика анонса новых продуктов NVIDIA пытается заняться немецкий ресурс Igor’s LAB, опирающийся на уже составленный план деловых поездок специалистов, традиционно привлекаемых к подготовке подобных мероприятий.

Авто Легендарный Toyota 2000GT будет продан на аукционе На аукционе RM Sotheby’s Elkhart, Indiana убдет продан один из 62 автомобилей 2000GT, который был выпущен с левым рулем для потребителей США.