Общество

РИА НовостиРИА НовостиПопова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, куда прибыли эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии россияне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.
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Анна Попова
Здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней без выхода из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия.
— Анна Попова, российский политикПервый канал 04:23

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