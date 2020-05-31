с чего всё началось

Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идет, он позитивный.

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР). 33

Политика Переговоры по брекситу загнали Великобританию и ЕС в тупик Накануне четвертого раунда переговоров представитель Евросоюза Мишель Барнье поставил перед Лондоном ультиматум: или Британия будет придерживаться взятых на себя первоначально обязательств или останется без сделки.

Происшествия В США задержали почти 1400 человек в ходе беспорядков В 17 городах США сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 1383 человек в ходе беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщило агентство AP.

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 45

Общество Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления. 1,3K

Общество МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны". 78

Кино Клинту Иствуду исполняется 90 лет Сегодня, 31 мая, свой день рождения отмечает известный американский актер и режиссер Клинт Иствуд: ему исполняется 90 лет. 20

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,1K

Общество Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".

Политика «Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25% Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%. 1K