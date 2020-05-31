Коронавирус
РИА НовостиПопова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идет, он позитивный.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 10:54
с чего всё началось
Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идёт, он позитивный, — рассказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".Life.ru12:58
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