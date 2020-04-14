Коронавирус

Вести ВоронежВести ВоронежЧисло бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%

В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно. Сейчас этот показатель достиг 30%, хотя ещё месяц назад составлял всего 10%. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального Роспотребнадзора Анну Попову.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
Анна Попова
Если в начале марта таких было около 10%, то сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование.
— Анна Попова, российский политикТАСС вчера в 14:22
с чего всё началось

Главный санитарный врач России Анна Попова ответила на вопросы Первого канала

Сергей Собянин несколько дней назад сказал, что мы еще не на пике, а только у подножия вершины.
Первый каналвчера в 15:35

Подробнее о событии

Попова назвала число бессимптомных носителей коронавируса

Газета.Ru03:43

Попова заявила, что число зараженных коронавирусом без симптомов в России составляет 30%

ТАССвчера в 14:39

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

Коммерсантъвчера в 18:03

В России зафиксировали рост числа бессимптомных носителей COVID-19

РБКвчера в 15:58

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Интерфаксвчера в 14:47

Названо число бессимптомных носителей коронавируса в России

РИА Новостивчера в 23:08

В Роспотребнадзоре раскрыли число бессимптомных носителей нового вируса в России

UfacityNews.ruвчера в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:58, Ашберн
Политика

ООН раскритиковала решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Дональд Трамп все-таки принял это решение: США приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения и поручил своей администрации подумать, куда сейчас лучше направить те 500 миллионов долларов, которые Штаты ежегодно вносили в бюджет организации.
Вести.Ru вчера в 23:15
11
Общество

За сутки 2774 случая заражения коронавирусом подтверждено в России

2774 новых случая заражения COVID-19 выявили в 51 регионе России за минувшие сутки.
Live24 вчера в 04:26
81
Общество

Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 65 российских регионах.
RT на русском 03:35
35
Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
215
Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
52
Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
148
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
2,4K
Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
249
Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
2
Общество

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
133
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
2,3K
Шоу-бизнес

Бывший муж Пелагеи Иван Телегин опубликовал снимок с любовницей

Пелагея сконцентрировалась на карьере, а Телегин открыто строит новые отношения. В Instagram спортсмена появилось семейное фото с Марией.
Киноафиша России 02:58
3
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
247
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
17
Здоровье

Психолог указал на наиболее уязвимых для коронавируса людей

Психолог Сергей Ланг рассказал, какой тип людей больше всего уязвим перед коронавирусом нового типа.
АБН вчера в 19:54
13
Общество

Еще 11 человек с коронавирусом умерли в Москве

Эхо Москвы вчера в 18:08
472
Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
206
Футбол

«Надеюсь, Каррера рано или поздно вернется в «Спартак». Кафельников — о коронавирусе, пропускном режиме в Москве и футболе

Да «Спартак», вроде, не особо и зарабатывает.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество

В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 3388 новых пациентов с COVID-19 в 65 регионах, 28 человек умерли, 292 вылечились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:57
Общество

Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
1,1K
Общество

В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
2
Футбол

Канчельскис возглавил рейтинг лучших россиян в АПЛ, Аршавин — 2-й

Sport24.ru 03:14
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
23
Происшествия

В Оренбуржье из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом

Новотроицк, Оренбургская область, 15 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В городе Новотроицк 14 апреля из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом.
REGNUM 00:51
7
Здоровье

На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню

Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Транспорт

На въезде в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки

ТАСС 01:08
1K
Здоровье

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
1
Футбол

«Матч ТВ» выявит победителя Лиги чемпионов-2019/20 в кибертурнире

В Кибертурнире на «Матч ТВ» примут участие те же самые команды, которые пробились в плей-офф главного еврокубка в реальности.
Матч ТВ 02:57
Наука

Найден ответ, почему люди используют разные полушария своего мозга

Ответ заключается в том, как определенные гены на каждой стороне мозга включаются и выключаются посредством процесса, называемого эпигенетической регуляцией.
Популярная механика 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное