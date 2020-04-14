Коронавирус
Вести ВоронежЧисло бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%
В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно. Сейчас этот показатель достиг 30%, хотя ещё месяц назад составлял всего 10%. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального Роспотребнадзора Анну Попову.
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Если в начале марта таких было около 10%, то сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование.
— Анна Попова, российский политикТАСС вчера в 14:22
с чего всё началось
Сергей Собянин несколько дней назад сказал, что мы еще не на пике, а только у подножия вершины.Первый каналвчера в 15:35
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В Роспотребнадзоре раскрыли число бессимптомных носителей нового вируса в России
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