Сергей Собянин несколько дней назад сказал, что мы еще не на пике, а только у подножия вершины.

с чего всё началось

Если в начале марта таких было около 10%, то сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование.

В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно. Сейчас этот показатель достиг 30%, хотя ещё месяц назад составлял всего 10%. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального Роспотребнадзора Анну Попову.

Число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%

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