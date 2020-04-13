Коронавирус
РБКПопова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса
Попова рассказала, что с начала апреля доля подобных зараженных коронавирусом выросла с 12–15% до 40%. По ее словам, среди тех, кто контактировал с инфицированными, пневмонией заболевают не более 5%, а часть из них не заболевает совсем.
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Хочу отметить, что за вчерашний день из общего количества заболевших, 2558 человек, 1040 ‒ это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов как контактных. Часть из них ‒ это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных.
— Анна Попова, российский политикRambler News Service 16:15
с чего всё началось
Сегодня Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Часть совещания прошла в открытом режиме — федеральные телеканалы показали выступление самого президента и заместителя премьер-министра Татьяны Голиковой.Екатеринбург Онлайн09:26
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Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Технологии
Apple и Google внедрят мониторинг коронавируса в свои ОС
Apple и Google внедрят мониторинг коронавируса в свои ОС. Технология будет отслеживать, с кем контактировали заразившиеся люди.
Деловое.ТВ 11 апреля в 04:24
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Персонажи из книги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг появятся в фильме «Фантастические твари 3». Речь идет о Хагриде и юном Волан-де-Морте.
Мойка78 17:18
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Происшествия
На карантин закрыли подъезд в доме по улице Осенняя в Биробиджане
Один из подъездов в доме по улице Осенняя в Биробиджане закрыли на карантин, в связи с тем, что у одной из жительниц тест показал сомнительный результат на коронавирусную инфекцию.
РИА Биробиджан 05:50
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru 04:41
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 17:29
Шоу-бизнес
Елена Летучая сломала ребро и ушла из проекта «Танцы со звездами»
Телеведущая Елена Летучая покинула проект «Танцы со звездами» из-за того, что на одной из тренировок она сломала ребро.
Evo-rus.com 09:16
Общество
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
Lenta.ru 11:19
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости 15:07
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Политика
Путин: Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом
Ближайшие недели в России станут определяющими в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.
МИР 24 09:49
Игры
Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4
Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
News.ru 05:29
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек.
РБК 18:02
Недвижимость
ПИК и ВТБ погасят проценты по ипотеке за заемщиков в 2020 году
Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок.
РБК 04:14
Общество
Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС
Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM 07:54
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
Политика
Зеленский прокомментировал пожар в Чернобыльской зоне
Знаю, что пожарные делают все возможное.
Московский Комсомолец 17:20
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк сообщает о нескольких новых мошеннических схемах, связанных с распространением COVID-19.
Национальная служба новостей 02:10
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
Общество
В Петербурге запретили работу каршеринга
Власти Санкт-Петербурга решили запретить оказание услуг каршеринга до 30 апреля.
Компания 14:13
Футбол
Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию.
Евро-футбол.ру 11:08
Общество
Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции
По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
Муксун.fm вчера в 08:56