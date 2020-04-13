Сегодня Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Часть совещания прошла в открытом режиме — федеральные телеканалы показали выступление самого президента и заместителя премьер-министра Татьяны Голиковой.

с чего всё началось

Хочу отметить, что за вчерашний день из общего количества заболевших, 2558 человек, 1040 ‒ это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов как контактных. Часть из них ‒ это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных.

Попова рассказала, что с начала апреля доля подобных зараженных коронавирусом выросла с 12–15% до 40%. По ее словам, среди тех, кто контактировал с инфицированными, пневмонией заболевают не более 5%, а часть из них не заболевает совсем.

Кино Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3» Персонажи из книги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг появятся в фильме «Фантастические твари 3». Речь идет о Хагриде и юном Волан-де-Морте.

Общество ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. 11

Происшествия На карантин закрыли подъезд в доме по улице Осенняя в Биробиджане Один из подъездов в доме по улице Осенняя в Биробиджане закрыли на карантин, в связи с тем, что у одной из жительниц тест показал сомнительный результат на коронавирусную инфекцию.

Общество Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство. 1,4K

Общество В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией. 8

Происшествия Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса". 66

Общество В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.

Политика Путин: Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом Ближайшие недели в России станут определяющими в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.

Игры Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4 Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками. 12

Экономика Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5% Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,3K

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек. 20

Недвижимость ПИК и ВТБ погасят проценты по ипотеке за заемщиков в 2020 году Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок. 8

Общество Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации. 1,8K

Общество Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. 13