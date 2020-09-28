Попова назвала долю носителей коронавируса среди школьников
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Не более 2% российских школьников являются носителями коронавирусной инфекции. Об этом в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В источнике
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