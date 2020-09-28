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РБК
РБК

Попова назвала долю носителей коронавируса среди школьников

Не более 2% российских школьников являются носителями коронавирусной инфекции. Об этом в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В источнике
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Газета Кемерова

Роспотребнадзор оценил количество заражённых коронавирусом среди школьников

Газета Кемерова10:55
Агентство Москва

Попова: Не более 2% российских школьников являются носителями коронавируса

Агентство Москва10:49
Известия

Попова заявила об отсутствии в России болеющих COVID-19 школьников

Известия10:27
РБК

Попова назвала долю носителей коронавируса среди школьников

РБК10:38
Lenta.ru

Назван процент российских школьников с коронавирусом

Lenta.ru10:38
РИА Новости

Попова заявила, что среди школьников нет больных COVID-19

РИА Новости10:39
REGNUM

Попова рассказала, сколько школьников в стране – носители коронавируса

REGNUM10:24

Тихановская выступила против введения отраслевых санкций в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а персональные санкции против сторонников нынешнего главы государства Александра Лукашенко.
Газета.Ru11:02
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МВД предложило ужесточить требования к эксплуатации автомобилей

Проект изменений Правил дорожного движения, расширяющих перечень неисправностей и условий, при которых нельзя использовать транспортные средства (ТС), предложен Министерством внутренних дел России, информирует 28 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна10:15
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Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42
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В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
ФАНвчера в 00:16
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Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян считает, что решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только путем мирных переговоров.
РБК11:04

В России подорожали новые квартиры

В сентябре 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках российских городов-миллионников составила 84,7 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента относительно августа и на 13 процентов в годовом исчислении.
Lenta.ru03:45
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Высокий суд Лондона арестовал активы банкира Анатолия Мотылева

Высокий суд Лондона заморозил активы банкира Анатолия Мотылева по заявлению его финансового управляющего и на основании решения комитета кредиторов, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Интерфакс05:47

«КамАЗ» опроверг сообщения о выпуске преемника «Оки»

Ранее в Сети появилась информация, что компания «КамАЗ» занимается разработкой трёхдверного электрического хетчбэка в сотрудничестве с Центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Тарантас Ньюс08:18
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