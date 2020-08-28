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Газета.Ru
Газета.Ru

Попова назвала долю пожилых людей среди умерших от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России среди погибших от коронавируса 80% составляют пожилые старше 65 лет, передает РИА "Новости".В источнике
Анна Поповароссийский политик
У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции.
С чего всё началось
ТАСС

Попова заявила, что распространение коронавируса в России сегодня управляемо

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России сейчас оценивается как стабилизирующаяся и управляемая.
ТАСС03:40
Подробнее о событии
Известия

В России пожилые люди составляют 80% от всех умерших от COVID-19

Известия03:43
РБК

Попова назвала долю пожилых среди умерших от COVID-19 в России

РБК04:21
RT на русском

Попова рассказала о возрасте большинства умерших пациентов с COVID-19

RT на русском04:06
Царьград

Попова назвала тех, кто в России принял основной смертельный удар COVID-19

Царьград03:47
REGNUM

Попова рассказала о доле пожилых в числе умерших от COVID в России

REGNUM04:33
URA.Ru

Выяснилось, кто в России умирает из-за коронавируса

URA.Ru03:36
Национальная служба новостей

Попова назвала процент пожилых людей среди умерших от коронавируса

Национальная служба новостей03:16

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение.
Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции
ТАССвчера в 10:20
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Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд

Как следует из доклада бюджетного управления Конгресса США, если правительство откажется продлевать Договор о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то Пентагону при неблагоприятном сценарии потребуется $439 млрд для модернизации ядерного потенциала страны.
Московский Комсомолец25 августа в 16:47
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В РФС объяснили ситуацию с выплатами школам за Головина

Москва, 28 августа 2020, 11:34 — REGNUM Училище олимпийского резерва (УОР) города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области не получило выплат за полузащитника Александра Головина, потому не зарегистрировала его как своего игрока.
REGNUM04:34

Kia Stinger стал безопаснее и получил новый двигатель

На других рынках базовым станет 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 или 247 л.с. 2,2-литровый турбодизель (200 л.с.) отправлен в отставку, а вот 3,3-литровый битурбированный V6 получил новую выпускную систему с электронным клапаном, его мощность увеличилась с 370 до 373 л.с. (в России и Европе она составит 370 л.с.). Коробка передач безальтернативная — 8-ступенчатая АКПП.
Тарантас Ньюс02:28
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Чиновник добавил, что американские военные "избегают конфликтов с российскими войсками в Сирии во времени и пространстве при проведении операций", и заявил, что Пентагон приветствовал "профессионализм и сдержанность" американских военных в ходе инцидента.
Интерфакс20:03
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