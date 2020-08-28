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Газета.Ru
Газета.Ru

Попова назвала долю пожилых людей среди умерших от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России среди погибших от коронавируса 80% составляют пожилые старше 65 лет, передает РИА "Новости".В источнике
Анна Поповароссийский политик
У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции.
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Телеканал 360°05:27
Газета.Ru

Попова назвала долю пожилых людей среди умерших от коронавируса

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РБК

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РБК04:21
RT на русском

Попова рассказала о возрасте большинства умерших пациентов с COVID-19

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В России пожилые люди составляют 80% от всех умерших от COVID-19

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iReactor

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