Попова назвала долю пожилых людей среди умерших от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России среди погибших от коронавируса 80% составляют пожилые старше 65 лет, передает РИА "Новости".В источнике
У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции.
С чего всё началось
Попова заявила, что распространение коронавируса в России сегодня управляемо
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России сейчас оценивается как стабилизирующаяся и управляемая.
ТАСС03:40
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