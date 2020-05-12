Коронавирус
RT на русскомПопова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек Россия находится в пятом десятке стран
Комсомольская правда09:54
Автоматически обработано 7178 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество
Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет
Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Во вторник, 12 мая, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 08:29
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Политика
В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине
Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
Экономика
НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Здоровье
Из больницы в Струнино в разгар пандемии уволились 40 медработников
До начала пандемии в больнице было занято 1185 сотрудников, теперь же там работает на 40 человек меньше.
Pro Город Владимир 08:00
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Экономика
Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд
Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Коммерсантъ 08:17
Технологии
Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt
Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета вчера в 13:41
Происшествия
Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.
РЕН ТВ 10:52
Общество
Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса
В Финляндии не планируют продлевать действующие финские визы для россиян из-за ситуацией с коронавирусом.
Piter.tv 10:12
Наука
Исследования показали новую опасность для здоровья космонавтов
Прошлые исследования показывают, что изучение космоса создает целый ряд рисков для здоровья людей, воздействуя на их мозг, глаза и кости.
Популярная механика 11:11
Общество
Больше сотни новых зараженных выявлено в Свердловской области
В Свердловской области за сутки выявлено 139 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 10 мая в 03:47
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
Российская газета 08:57
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
Шоу-бизнес
Бойфренд Бузовой сделал себе татуировку с ее именем
Недавно 27-летний возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян заявил о том, что готов сделать татуировку с ее именем, если под постом в соцсети с их совместной фотографией наберется два миллиона лайков.
Вечерняя Москва вчера в 19:56
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество
Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Общество
В ВОЗ отрицают занижение смертности от коронавируса в России
Сегодня наша страна вышла по числу выявленных случаев коронавируса на второе место в мире: в России зафиксировали 232 243 инфицированных.
Говорит Москва 08:33
Общество
Владимир Путин заявил о новых выплатах для семей с детьми
Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.
Пенза-взгляд вчера в 09:43
Музыка
Сегодня состоится финал «Евровидения» для ИИ
Европейский вещательный союз, организатор Евровидения, поддержал новый конкурс для ИИ и выступит в качестве наблюдателя за голосованием.
Популярная механика 06:07
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01