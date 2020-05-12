Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Политика Дмитрий Песков заразился коронавирусом Во вторник, 12 мая, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. 5,5K

Общество В России запустили сервис для оформления выплат на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 999

Экономика Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. 1

Здоровье Из больницы в Струнино в разгар пандемии уволились 40 медработников До начала пандемии в больнице было занято 1185 сотрудников, теперь же там работает на 40 человек меньше.

Экономика Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда. 83

Технологии Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt. 3

Наука Исследования показали новую опасность для здоровья космонавтов Прошлые исследования показывают, что изучение космоса создает целый ряд рисков для здоровья людей, воздействуя на их мозг, глаза и кости.

Общество Больше сотни новых зараженных выявлено в Свердловской области В Свердловской области за сутки выявлено 139 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. 143

Политика Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана» Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана". 1

Общество Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией. 12

Шоу-бизнес Бойфренд Бузовой сделал себе татуировку с ее именем Недавно 27-летний возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян заявил о том, что готов сделать татуировку с ее именем, если под постом в соцсети с их совместной фотографией наберется два миллиона лайков. 2

Общество В ВОЗ отрицают занижение смертности от коронавируса в России Сегодня наша страна вышла по числу выявленных случаев коронавируса на второе место в мире: в России зафиксировали 232 243 инфицированных. 3

Музыка Сегодня состоится финал «Евровидения» для ИИ Европейский вещательный союз, организатор Евровидения, поддержал новый конкурс для ИИ и выступит в качестве наблюдателя за голосованием.