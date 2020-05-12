Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Экономика Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина. 354

Экономика Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса Петербурга Губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке городской экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции. 105

Происшествия РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК. 101

Космос Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.

Авто Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров. 1

Шоу-бизнес Бойфренд Бузовой набил тату с ее именем за лайки Примерно две недели назад Дава пообещал поклонникам, что если их совместное с Ольгой фото в Instagram наберет два миллиона лайков, то он решится на татуировку с именем любимой. 7

Политика Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично». 6

Общество Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко. 230

Общество Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране. 19

Политика Джабаров оценил новую стратегию нацбезопасности Польши Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT новую стратегию национальной безопасности Польши, в которой Россия названа главной «угрозой».

Экономика Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор. 156

Общество Дуров объявил о закрытии проекта TON Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. 313