Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuПопова назвала обстановку в России «напряженной»

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Газета.Ru13:40

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости13:00

Попова: Эпидемиологическая обстановка в РФ остается напряженной

РЕН ТВ09:08

В Роспотребнадзоре заявили о напряжённой санитарной обстановке в России

Говорит Москва09:26

Роспотребнадзор: прирост по коронавирусу стабильный, но ограничения актуальны

Телеканал 360°09:23

Попова: ограничения сохраняют свою актуальность в РФ

Интерфакс - Россия09:20

Попова: санитарная обстановка в России остается достаточно напряженной

ТАСС09:27
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Происшествия

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

РБК 03:51
Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
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Здоровье

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
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Шоу-бизнес

У брата звезды Comedy Woman Натальи Андреевны родилась дочь

Дни24 05:02
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Экономика

Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке городской экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Мойка78 17:01
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Фигурное катание

Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе.
Sport24.ru 09:40
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Авто

В России новый Toyota Highlander появится летом

Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 07:06
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
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Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
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Космос

Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ

Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва 02:28
Здоровье

Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге

Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
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Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Авто

Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу

На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
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Шоу-бизнес

Бойфренд Бузовой набил тату с ее именем за лайки

Примерно две недели назад Дава пообещал поклонникам, что если их совместное с Ольгой фото в Instagram наберет два миллиона лайков, то он решится на татуировку с именем любимой.
Wday.ru 02:25
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Политика

После 22 мая на Украине опять продлят карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что текущий карантин, действующий в стране до 22 мая, будет продлен после этой даты.
Pravda.Ru 02:19
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Политика

Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
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Происшествия

В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
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Космос

Abell 2384: изгиб перемычки между двумя скоплениями галактик

AstroNews.ru вчера в 14:56
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Политика

Джабаров оценил новую стратегию нацбезопасности Польши

Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT новую стратегию национальной безопасности Польши, в которой Россия названа главной «угрозой».
Телеканал 360° 13:42
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
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Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
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Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
BFM.ru 13:14
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Общество

В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 53 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 15:21
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Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

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