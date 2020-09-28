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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец 

Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Коронавирус носит сезонный характер, поэтому в Роспотребнадзоре предполагали, что будет наблюдаться сезонная активность инфекции, заявила Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда». Так она объяснила рост числа больных с наступлением прохладной погоды.В источнике
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ТАСС

Попова: россиянам не грозят ограничения из-за коронавируса при соблюдении мер профилактики

ТАСС10:38
RT на русском

Попова назвала ожидаемым рост числа случаев коронавируса в России

RT на русском09:48
РИА Новости

Попова объяснила рост числа заражений коронавирусом

РИА Новости09:57
Lenta.ru

Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Lenta.ru09:54
URA.Ru

Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

URA.Ru10:10
Интерфакс

Попова объяснила сезонностью рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Интерфакс09:46
Комсомольская правда

Анна Попова объяснила причины роста числа случаев коронавируса в России

Комсомольская правда09:40

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12