Коронавирус носит сезонный характер, поэтому в Роспотребнадзоре предполагали, что будет наблюдаться сезонная активность инфекции, заявила Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда». Так она объяснила рост числа больных с наступлением прохладной погоды.