Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России
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Коронавирус носит сезонный характер, поэтому в Роспотребнадзоре предполагали, что будет наблюдаться сезонная активность инфекции, заявила Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда». Так она объяснила рост числа больных с наступлением прохладной погоды.В источнике
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